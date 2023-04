Comportamento exemplar de Dani Alves na prisão teve uma exceção

Episódio ocorreu na altura do Carnaval, conta a imprensa espanhola.

Detido na prisão de Brians 2 desde o passado dia 20 de janeiro, acusado de agressão sexual a uma jovem numa discoteca de Barcelona, o estilo de vida de Dani Alves tem merecido atenção por parte da imprensa espanhola.

O jornal La Vanguardia informa esta segunda-feira que o lateral internacional brasileiro tem mantido uma postura exemplar, embora com uma exceção. Aconteceu no período de Carnaval, quando Dani Alves improvisou uma batucada na cela, "golpeando com ritmo tudo aquilo que tinha à mão". O momento originou a intervenção dos funcionários, que lhe recordaram não ser o local para fazer festas.

Recorde-se que Dani Alves admitiu esta segunda-feira ter mantido relações sexuais, consentidas, por via vaginal e oral, com a jovem que o denunciou por suposta violação. O jogador, de 39 anos, que está em prisão preventiva, foi confrontado com provas biológicas de restos de sémen nas partes íntimas da vítima e mudou novamente de versão: assumiu que mentiu na primeira declaração ao tribunal para ocultar a infidelidade à sua mulher.

Na sua primeira versão à magistrada que o colocou na prisão, o campeão olímpico em Tóquio'2020 pelo Brasil tinha apresentado três versões diferentes dos factos ocorridos em 30 de dezembro. Até esta manhã, o futebolista tinha admitido apenas sexo oral com a queixosa na discoteca Sutton.

O objetivo da declaração de Dani Alves foi o de aclarar as contradições nas quais incorreu após ter sido detido, um dos motivos que a magistrada usou para o colocar em prisão preventiva.

Em 20 de janeiro, no tribunal, Dani Alves disse inicialmente que não conhecia a vítima, depois admitiu que se encontraram na casa de banho sem que nada acontecesse e, finalmente, quando confrontado com as provas biológicas, sustentou que tinha havido sexo oral, sempre consentido.

Justificou agora com a "química" e "tensão sexual" entre ambos desde o momento em que conheceu a jovem e com quem dançou na discoteca para justificar o sexo na casa de banho, para a qual se dirigiram e saíram em separado, alegando sempre ter sido acordado entre ambos. Assegurou que as relações sexuais foram livres e voluntárias, sem que em algum momento a jovem tenha pedido para parar a relação. Considera que o facto de não ter sido "atencioso" nem "afetuoso" no fim do ato, após o qual pediu para saírem em separado, pode ter sido o motivo da denúncia por violação.

A sua defesa apresentou um comunicado no qual refere que o futebolista é sempre "respeitoso" com as mulheres e que apenas avança para algo mais íntimo se notar uma "predisposição" da outra parte.

O antigo jogador do Barcelona disse ter mentido inicialmente face à sua obsessão em esconder a infidelidade à sua esposa, a modelo Joana Sanz, que, em março, anunciou nas redes sociais a intenção de se separar, após oito anos de matrimónio.

O seu advogado apresentou esta manhã um recurso para o colocar em liberdade, contudo, o mesmo não teve provimento, à semelhança do que aconteceu em 21 de fevereiro, quando foi mantido detido face ao "elevado" risco de fuga e pelos "diversos e graves" indícios de crime.