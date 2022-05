Comportamento dos adeptos na qualificação para o Mundial vale multas à Colômbia

Em causa duas partidas da seleção no apuramento para o Mundial'2022

O comportamento dos adeptos em dois últimas partidas da Colômbia na qualificação para o Mundial'2022, diante do Peru e da Bolívia, originou multas por parte da FIFA, que revelou os valores das mesmas esta segunda-feira.

A seleção colombiana, que falhou o apuramento para o Catar'2022, terá de pagar 25 mil francos suíços [cerca de 24 mil euros], devido a "comportamento discriminatório" e distúrbios da "ordem e segurança" por parte dos próprios adeptos na receção ao Peru (derrota por 0-1), em janeiro passado, e 30 mil francos suíços [cerca de 29 mil euros] pelo mesmo motivo na penúltima jornada, com a Bolívia (vitória por 3-0), em março.

A FIFA sancionou ainda a seleção com uma redução de adeptos permitidos no primeiro jogo da próxima fase de qualificação para o Campeonato do Mundo.