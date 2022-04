Como uma renovação no Aston Villa se tornou uma má notícia na capital espanhola

Matty Cash assinou um ovo vínculo. Estava na agenda do Atlético para a próxima época.

O Aston Villa anunciou a renovação de contrato com Matty Cash, num desfecho que teve impacto na capital espanhola. O lateral nascido em Inglaterra, mas internacional pela Polónia, seleção que estará no Mundial do Catar, estava na lista de alvos do Atlético para a próxima temporada.

"Adeus a um objetivo do Atlético", escreve o jornal "As" na edição online, referindo que Steven Gerrard, treinador do Aston Villa, "mudou os planos" da formação orientada por Diego Simeone.

Cash, 24 anos, cumpre a segunda temporada no clube e na atual leva 32 jogos realizados, com três golos marcados.