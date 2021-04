Como uma liga pirata salvou o futebol na Colômbia

Entre 1949 e 1953, houve uma era no futebol chamada El Dorado, quando dirigentes colombianos organizaram uma liga fora da esfera da FIFA e contrataram estrelas, capturando o coração do público. O JOGO conta-lhe como foi.

Imagina Haaland a aparecer no Dragão como reforço do FC Porto? Ou Salah fartar-se de Liverpool e preferir Lisboa para jogar de águia ao peito? Ou Messi a tentar ganhar pelo Sporting o título que falta a Ronaldo? Parece de doidos, certo? Pois foi o que aconteceu em 1949, quando a Colômbia começou a atrair craques de nível mundial com a criação da primeira liga pirata da história, dotada de regras próprias e indiferente às normas e ditames das organizações mundiais e continentais do futebol. Um pouco como a guerra de secessão a que assistimos com a "ameaça" da Superliga Europeia, mas com um final agridoce.

Tudo começou com dois homens: Alfonso Senior, o polémico presidente do Millonarios de Bogotá, e Humberto Salcedo, líder do América Cali. Foram os percursores da Division Mayor, ou Dimayor. Aproveitando uma crise no futebol da Argentina e do Uruguai - onde explodia uma greve como forma de protesto contra a lei do passe que prendia o jogador ao clube -, o emblema da capital da Colômbia aproveitou primeiro e melhor o embalo da criação de uma liga fora da chancela da FIFA e da CONMEBOL, com base num modelo associativo alternativo que privilegiava o profissionalismo e ao abrigo da qual as contratações de estrangeiros não conheciam restrições. Os salários eram absurdamente chorudos para a época e ignoravam-se os valores de transferências. Assim, Alfonso Senior contratou ninguém menos do que Di Stéfano, a mais brilhante estrela do River Plate, e o segundo melhor jogador do emblema de Buenos Aires, Adolfo Pedernera. Nasceu assim a famosa equipa conhecida por "Ballet Azul", que capturou o coração e a imaginação do adepto colombiano, nada habituado a futebol de primeira água no seu próprio país.