"Como podes dizer que o Liverpool é a melhor equipa da Europa?"

Michael Owen e Rio Ferdinand entraram em desacordo após a final da Liga dos Campeões, na qual o Real Madrid venceu o Liverpool por 1-0, conquistando a 14.ª Liga dos Campeões da sua história.

O Real Madrid conquistou no sábado a 14ª Liga dos Campeões da sua história, ao bater o Liverpool por 1-0 na final, com um golo de Vinícius Júnior.

Após a partida, Rio Ferdinand, antiga estrela do Manchester United, e Michael Owen, antigo craque do Liverpool, que antes do jogo havia antecipado uma possível vitória dos "reds", argumentando que são a melhor equipa da Europa, entraram em desacordo, uma vez que Owen manteve a sua opinião sobre a formação inglesa.

"Continuo a pensar que são a melhor equipa da Europa, de verdade. Noutras circunstâncias, estariam a gravar o seu nome no troféu", disse o antigo avançado, agora comentador na "BT Sport", tal como Rio Ferdinand, ex-central dos "red devils", que não concordou com o antigo rival.

"Como podes dizer que são a melhor equipa da Europa? Acabam de perder a Premier League e a final da Champions", atirou.