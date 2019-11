Como o River Plate olha para o Flamengo e umas dicas: "Jesus tinha razão..."

No seio do emblema de Buenos Aires defendem o talento do seu treinador, mas já estão avisados por Enzo Pérez para o do luso. Esperam final mais difícil do que com o Boca em 2018.

"Jorge Jesus chegou e converteu o Flamengo na equipa poderosa que é hoje. Tem muita experiência", disse recentemente Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, reconhecendo que o rival de sábado vai muito além da sua história. Este "mengão" tem condimentos que o diferenciam e foram a razão de ter alcançado a final da Libertadores, com o treinador português a deixar o seu selo na equipa e a ser alvo de grande respeito dos seus adversários.

Quem melhor o conhece no plantel é, obviamente, Enzo Pérez, que viveu os seus melhores dias no Benfica com JJ e que o coloca ao mesmo nível de Gallardo: "Jorge Jesus tem uma forma de trabalhar muito parecida à de Gallardo. Vou saudá-lo por respeito. Não gosto de comparar, mas ele também é muito exigente no dia a dia. Vai ser uma grande final entre duas equipas com os olhos postos na baliza adversária. Quando Jesus me treinou no Benfica, eu não queria queria mudar de posição, mas tranquilizou-me, mostrou-me vídeos, trabalhámos horas extra, e tinha razão, acabei como o jogador do ano. É um monstro taticamente."

No River sabem que têm pela frente um estratega experiente e até Marcelo Gallardo já abordou o crescimento do Flamengo: "Vamos defrontar uma equipa forte, em crescendo e que está no pico máximo de rendimento, um justo finalista da Libertadores. Os dois tivemos mérito para estar na final e chegamos num bom momento. É uma final merecida." O avançado Borré já avisou que será "mais difícil" do que a final de 2018 contra o Boca Juniors.