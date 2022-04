Como o Liverpool se ajustou à prática do Ramadão por quatro jogadores

Sadio Mané, um dos quatro muçulmanos do emblema de Anfield, revelou que os líderes do plantel aceitaram alterar o calendário semanal

Entre 1 de abril e 1 de maio, Sadio Mané, Mohamed Salah, Ibrahima Konaté e Naby Keita cumprem, como habitualmente, o Ramadão, prática que foi de alguma forma facilitada pelo treinador Jurgen Klopp em conluio com o capitão do Liverpool.

Mané, um dos quatro jogadores muçulmanos dos reds que jejuaram diariamente durante um mês, revelou que o técnico e o médio Henderson aceitaram, após proposta recebida, fazer, excecionalmente, treinos diurnos.

"Falámos com o nosso capitão e também com o treinador para tentarmos mudar a calendarização dos treinos. Para nós, treinar de manhã é muito mais fácil, porque temos todo o dia para ir para casa e descansar", afirmou o avançado do Senegal, confessando dificuldade em conciliar tradição com profissão.

"Admito que cumprir o Ramadão e jogar não é nada fácil. Se continuássemos a treinar às duas, três da tarde, seria muito mais duro, isto foi algo que nos ajudou bastante", juntou o futebolista do Liverpool, em entrevista à "BeinSports".

O Ramadão, cumprido no nono mês do calendário islâmico, demanda os praticantes a jejuarem entre o nascer e o pôr do sol de cada dia, circunstância que causa um impacto superior, em termos de energia, a atletas de alta competição.