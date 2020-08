Como Messi, mas perto da resolução: Havertz falha testes à covid-19

Prodígio do Bayer Leverkusen está muito perto de rumar ao Chelsea.

Kai Havertz, como Lionel Messi, falhou a ronda de testes do plantel do Bayer Leverkusen à covid-19 no domingo. No caso do jovem alemão, foi só à terceira ronda que não compareceu, uma vez que se tinha apresentado na sexta-feira e no sábado.

E, ao contrário do argentino do Barcelona, a situação do avançado de 21 anos está bem mais próxima de ficar resolvida: Havertz falhou a comparência à bateria de testes por estar cada vez mais próximo do Chelsea. Aliás, de acordo com o jornal germânico Bild, a oficialização pode mesmo surgir nos próximos dias.

A verba do negócio deverá rondar os 100 milhões de euros, segundo a imprensa internacional.

O Chelsea, recorde-se, tem estado muito ativo no mercado de verão: já contratou nomes como Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell e Thiago Silva.