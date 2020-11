Como Messi conseguiu a camisola "10" utilizada na homenagem a Maradona

Jornalista e amigo de Maradona revelou a história.

Depois da mensagem nas redes sociais, Lionel Messi homenageou Diego Maradona em pleno relvado, no festejo do golo apontado na goleada do Barcelona frente ao Osasuna, mostrando a camisola "10" com que a lenda do futebol mundial jogou no Newell"s Old Boys.

Mas como a camisola chegou às mãos astro do Barcelona? Daniel Arcucci, jornalista, amigo de Maradona e autor de um dos seus livros mais importantes, contou a história no "El Gráfico".

De acordo com Arcucci, a camisola do Newell"s foi um presente de Sergio Fernandez, juiz e colecionador, um pouco antes do Mundial da Rússia de 2018.

Ainda segundo o jornalista, Messi recebeu a camisola e não publicou nem disse nada. Agora, a relíquia ganha outra dimensão, com a homenagem do jogador após o falecimento de Maradona.