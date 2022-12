"Como é que Nasr-Azadani mata três polícias? Temos de parar com esta barbaridade"

Amir Nasr-Azadani terá sido condenado à morte por enforcamento após ter participado numa manifestação em prol dos direitos das mulheres iranianas. De acordo com a acusação, o jogador esteve envolvido na morte de três polícias, mas o julgamento tem sido arrasado pela comunidade internacional, incluindo a FIFPro.

John Benjamin Toshack, antigo treinador de Amir Nasr-Azadani, jogador iraniano que enfrenta a pena de morte no Irão após ter participado numa manifestação em prol dos direitos das mulheres daquele país, saiu esta quinta-feira em sua defesa, condenando o julgamento e apelando à sua imediata libertação.

"O plantel [do Tractor Sazi, Irão] era largo e tínhamos muitos jovens. Todos tinham vontade de aprender e progredir. Amir era um deles, mas tinha uma lesão no jelho e estava em processo de recuperação quando chegámos. Tudo isto é uma barbaridade, ele tem de ser libertado. As mulheres e os homens são iguais", começou por defender, em entrevista ao jornal Marca.

Alexis Plaza, adjunto de Toshack, também prestou declarações ao jornal, admitindo ter ficado chocado com as notícias sobre a condenação do seu antigo pupilo, reprovando: "Como é que ele é um terrorista? Como vai matar três polícias? Isto não pode ser".

Quanto ao paradeiro do jogador, Plaza revelou que descobri-lo através da sua antiga equipa, não tendo sucesso até ao momento.

"Isto é íncrivel. Fiquei como uma pedra. Noutras equipas, consegues localizar os jogadores destabilizadores. Mas Amir era muito trabalhador e tranquilo. Falei ontem com o tradutor da equipa e eles não sabem nada. O governo escondeu-o. Nem quero pensar no sofrimento que estará a passar", admitiu.

Em jeito de conclusão, ambos os técnicos lamentaram que a FIFA não tenha aproveitado o Mundial'2022 para dar mais visibilidade ao caso: "Era uma grande oportunidade. Eu sei que, por exemplo, por causa destas declarações que estou a fazer, já não posso voltar a entrar [no Irão]. Mas temos de parar com esta barbaridade".

Amir Nasr-Azadani foi acusado pelas autoridades iranianas de participar numa manifestação violenta e que resultou na alegada morte de três agentes. De acordo com meios internacionais, a execução será efetuada por via de enforcamento, apesar do apelo da FIFPro para a anulação do castigo.