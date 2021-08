"Como é que explico ao meu filho que nenhum clube me quer?"

Médio internacional inglês está sem clube e sem propostas para prosseguir a carreira.

Jack Wilshere, internacional inglês que viveu a melhor fase da carreira ao serviço do Arsenal, clube onde se formou, está atualmente sem clube, depois de uma breve passagem pelo Bournemouth.

Em entrevista concedida ao "The Athletic", o médio admite não perceber a razão de, segundo palavras do próprio, nenhum clube o querer.

"Para ser honesto, nunca pensei estar nesta posição. Toda a gente me costumava dizer que aos 28 ou 29 anos ia estar no topo da carreira. E eu achava mesmo que ia estar. Achei que ainda estaria a jogar em Inglaterra, num clube de topo... Os meus filhos estão numa idade em que já percebem as coisas. O meu filho diz-me: "como é que nenhum clube te quer?". A verdade é que não sei, mas como é que lhe explico isso?", começou por afirmar.

"Eles têm amigos na escola que lhes perguntam: "por que razão o teu pai não está a trabalhar? Não é bom o suficiente? Não é bom a jogar futebol?". É mesmo difícil. A parte mais complicada é quando fazem perguntas como: "porque é que não assinas por um clube em Inglaterra?". E eu penso: "bem, porque ninguém me quer...", e eles não conseguem perceber", continuou.

"Continuo a perguntar-me o porquê de ainda fazer isto [treinar]. Tive uma conversa com a minha mulher no outro dia, em que lhe disse: "tenho de treinar amanhã, mas para quê? Devo focar-me noutra coisa? Posso ser treinador". Ela disse-me: "Não, não podes. És demasiado bom".

Em que ponto é que devo dizer que já chega? Não sei, para ser sincero. Disse ao meu agente que não quero estar numa posição em que espero e espero e de repente desperdicei outra época da minha carreira. Estou a ficar mais velho e não é isso que quero. Sinto que estou a perder tempo", concluiu o médio que também representou o West Ham, mas que neste momento não tem qualquer convite para prosseguir a carreira.