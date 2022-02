Comité Executivo da UEFA vai reunir-se após invasão da Rússia à Ucrânia

Reunião marcada para amanhã, sexta-feira,

A UEFA anunciou que o Comité Executivo do organismo terá uma reunião extraordinária amanhã, sexta-feira, depois dos últimos desenvolvimentos na Ucrânia.

"No seguimento da evolução da situação entre a Rússia e a Ucrânia nas últimas 24 horas, o presidente da UEFA decidiu convocou uma reunião extraordinária do Comité Executivo para sexta-feira, dia 25 de fevereiro, de modo a avaliar a situação e tomar as decisões necessárias", pode ler-se num comunicado.

Recorde-se que a União Europeia está a pressionar a UEFA para que retire a final da Liga dos Campeões à Rússia (São Petersburgo), num jogo que está marcado para 28 de maio.

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

A Rússia lançou na madrugada desta quinta-feira uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.