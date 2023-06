Arda Guler: comissão para contratar prodígio turco custa mais do que a transferência

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Pai de Arda Guler, que na última época foi treinado por Jorge Jesus, pede uma comissão que faz lembrar Mino Raiola

Contratar o jovem médio-ofensivo do Fenerbahçe Arda Guler pode custar mais em comissões do que na verba a pagar ao clube turco que foi na última época orientado por Jorge Jesus.

Segundo o jornalista Matteo Moreto, o pai de Arda Guler pretende entre 18 a 20 milhões de euros em comissões para a saída do seu filho, de 18 anos, do Fenerbahçe. Um valor acima dos 17 milhões da sua cláusula de rescisão. Uma comissão que faz lembrar as que eram pedidas pelo falecido Mino Raiola.

Mino Raiola ficou conhecido por grandes transferências e pelas comissões exorbitantes que conseguia nas suas transações. O agente italiano, que faleceu recentemente, tem agora seguidores na Turquia.

Arda Guler já é internacional pela Turquia e marcou no último jogo da seleção um golaço. É seguido por tubarões europeus e chegou a ser apontado ao Benfica.

Take a bow, Arda Güler #EQGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/qG24mHsUM6 - UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2023