Cometeu erro em jogo do Dortmund e agora foi colocado sob proteção judicial

Depois de a Federação de Futebol da Alemanha e Sascha Stegemann terem assumido que prejudicaram o Dortmund ao não assinalar um penálti sobre Adeyemi na última partida frente ao Bochum (1-1), o árbitro foi alvo de inúmeras ameaças, tendo sido colocado sob proteção judicial.

Na sexta-feira, o Dortmund empatou 1-1 na visita ao Bochum, num jogo da 30.ª jornada da Bundesliga que ficou marcado por um erro do árbitro Sascha Stegemann, que não assinalou um penálti a favor do conjunto aurinegro, que acabou por perder a liderança do campeonato alemão para o Bayern.

A Federação de Futebol da Alemanha e o próprio árbitro admitiram posteriormente que prejudicaram o Dortmund ao não assinalar a falta na grande área sobre Karim Adeyemi. "Fiquei completamente furioso. Sinto-me uma merda. Foi uma noite muito má. Não me sinto bem com isso", lamentou o juiz.

No entanto, a admissão de culpa por parte de Stegemann não foi suficiente para muitos adeptos aurinegros, com a imprensa alemã a referir que o árbitro tem sido alvo de inúmeras ameças a si e à sua família, o que já o levou a apresentar queixa, encontrando-se a receber proteção judicial.

No domingo, o juiz admitiu inclusive a um programa de televisão alemão que está a considerar "fazer uma pausa" do futebol, devido a essas mesmas ameaças.

Após a vitória do Bayern frente ao Hertha Berlim (2-0), no domingo, os bávaros assumiram a liderança da Bundesliga, com 62 pontos, mais um do que o Dortmund (61), isto quando restam apenas quatro jornadas para o fim do campeonato.

