Comentários à entrada sobre Messi: "Foi diretamente à perna... filho da p***"

Javier Castrilli, antigo árbitro de futebol argentino, foi muito duro com Luis Adrián Martínez, que ia lesionando Messi, mas também com o árbitro da partida.

No Venezuela-Argentina, de qualificação para o Mundial'2022, Luis Adrián Martínez entrou de forma criminosa sobre Lionel Messi, deixando o argentino muito queixoso no relvado. O lance está a correr o mundo e as críticas ao gesto do venezuelano sobem de tom.

Javier Castrilli, antigo árbitro de futebol argentino, criticou o jogador, mas também o árbitro do encontro, Leodán González, por não ter exibido o cartão vermelho.

"Onde está o VAR? Precisas de ver o lance duas vezes, Leodán González? É incrível que não consideres isto vermelho. Que desastre", escreveu no Twitter. "Foi diretamente à perna do Messi... filho da p***", atirou ainda.