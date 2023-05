Acusação a árbitro vale suspensão de um jogo para Jurgen Klopp

Depois de ter acusado o árbitro Paul Tierney de lhe ter proferido "palavras inaceitáveis" no final da vitória dramática sobre o Tottenham (4-3), o técnico dos reds vai ficar de fora do próximo jogo diante do Aston Villa, no sábado.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, vai falhar o próximo jogo da equipa, em Anfield, diante do Aston Villa, por conta da acusação que fez contra o árbitro Paul Tierney no final da vitória dramática sobre o Tottenham (4-3), no dia 30 de abril, acusando-o de lhe ter proferido "palavras inaceitáveis" na sua direção.

Essa acusação surgiu após o treinador ter feito um festejo polémico na sequência do golo da vitória, marcado na compensação dos 90' por Diogo Jota, em que lançou um olhar fulminante sobre o quarto árbitro, acabando por receber cartão amarelo.

Klopp também foi multado pela Associação Inglesa de Futebol (FA) em cerca de 86 mil euros e recebeu outro jogo de castigo, que está suspenso até ao final da próxima temporada e só será atribuído em caso de nova sanção.

Recorde-se que após a acusação de Klopp, a Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL) negou categoricamente o insulto, com base em áudios e imagens da interação entre o treinador e o árbitro mencionado.

O Liverpool recebe no sábado (15h00) o Aston Villa, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Premier League.