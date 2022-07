Comentário nas redes sociais trama contratação de guarda-redes

Gaizka Campos foi oficializado no Saragoça, mas tornou-se viral um tweet de 2013 em que insultou o clube, que agora emitiu comunicado a anunciar que está a ponderar a contratação.

O Saragoça contratou esta quarta-feira o guarda-redes Gaizka Campos, mas em poucas horas um tweet antigo do jogador tornou-se viral e colocou em risco a transferência.

"O nojo que tenho do Saragoça e como gostei deste golo", escreveu em 2013, com apenas 16 anos, nas redes sociais. O jogador apagou-a entretanto e teve mesmo de fechar a sua conta.

O seu novo clube reagiu com um comunicado onde a contratação fica no ar: "Perante a difusão de uma publicação antiga nas redes sociais de Gaizka Campos, o Real Saragoça quer manifestar a sua surpresa e repúdio perante as palavras expressadas pelo guarda-redes. Entendemos que é uma publicação de 2013, quando tinha somente 16 anos, com a falta de maturidade inerente. No entanto, temos um compromisso máximo de respeito pela nossa história e pelos adeptos, pelo que estamos a analisar profundamente antes de tomar uma decisão em relação à incorporação do jogador."