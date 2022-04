Começou o Brasileirão: resultados negativos na estreia de Flamengo e Palmeiras

O Flamengo foi a casa do Atlético Goianiense empatar 1-1, o Palmeiras perdeu (3-2) na receção ao Ceará.

A estreia de Paulo Sousa e Abel Ferreira no Brasileirão de 2022 não foi feliz. Na noite de sábado, o Flamengo empatou no reduto do Atlético Goianiense, por 1-1, e na madrugada deste domingo, o Palmeiras perdeu por 3-2 na receção ao Ceará.

O Mengão esteve a perder com um golo de Wellington Rato, aos 74 minutos, mas Bruno Henrique restabeleceu a igualdade, aos 84'.

No Allianz Parque, em São Paulo, o Verdão começou a perder com um autogolo do ex-FC Porto Jorge e Mendoza aumentou a vantagem aos 14 minutos. Zé Rafael reduziu para 1-2, mas aos 86', Lucas Ribeiro aumentou a vantagem do Ceará. O Palmeiras ainda conseguiu marcar por Gustavo Gómez, de grande penalidade, fazendo o 2-3.

Também no sábado à noite, Fluminense e Santos empataram sem golos. O campeonato brasileiro prossegue este domingo.