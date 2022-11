Começou no Benfica: Di María explica como surgiu a forma de festejar os golos

O Benfica foi o primeiro clube que Di María representou fora da Argentina. Nessa altura, fez-se acompanhar da companheira, que estava reticente em relação a mudar-se para Lisboa. Mas aceitou. E como forma de agradecimento, o avançado dedicou-lhe um golo com um gesto que ainda hoje se mantém na hora de comemorar.

Ángel di María festeja os golos com um gesto em que forma um coração. E esta forma de comemorar surgiu quando o argentino chegou ao Benfica. A companheira do extremo, Jorgelina, estava reticente em relação a mudar-se para Lisboa com o futebolista. Mas acabou por entrar na aventura e, em jeito de agradecimento, Di María dedicou-lhe um golo com aquele gesto. Ficou até hoje...

"A Jorgelina tinha dúvidas sobre se vinha comigo para Lisboa, mas acabou por aceitar e viajou comigo. Na primeira vez em que foi ao estádio, nós [Benfica] ganhámos e eu marquei um golo. Comecei a correr em direção ao setor em que ela estava a fiz um coração com as mãos. Ela fez aquele esforço para mim. Depois, tornou-se uma espécie de amuleto da sorte e continuei a fazê-lo", recorda o jogador da Juventus, em entrevista ao jornal La Nacion.

Aos 34 anos, Di María vai jogar o Mundial'2022 pela Argentina.

Benfica (2007-2010), Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus (primeira época) são os clubes por onde passou na Europa, depois de começar a carreira na Argentina, no Rosario Central.