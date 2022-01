Terceiro golo da Roma no jogo frente ao Lecce, na quinta-feira, que a formação comandada por José Mourinho venceu por 3-1 e que valeu o apuramento para os "quartos" da Taça de Itália, começou em Rui Patrício, passou por Sérgio Oliveira e terminou no fundo das redes com um remate de Shomurodov sem que a equipa visitante conseguisse tocar na bola. Uma bela jogada para ver no vídeo abaixo: