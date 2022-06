"Começava a beber depois do treino e só parava às quatro da manhã"

O antigo lateral-direito Cicinho, 17 vezes internacional pela seleção brasileira, foi viciado em álcool. Agora está reabilitado.

Cicinho, antigo futebolista brasileiro, agora com 41 anos, já confessou em diversas ocasiões que teve problemas com alcoolismo durante a carreira. Mais recentemente, participou na série "Ressaca", do canal de televisão do Brasil EPTV, e abriu o livro sobre os tempos em que jogava no Real Madrid e ia para os treinos embriagado.

"Se alguma vez fui treinar no Real Madrid bêbado? Sim, fui. Bebia café para aligeirar o hálito e colocava muito perfume para disfarçar o cheiro. Enquanto futebolista profissional, era fácil. Nem precisava de dinheiro para comprar bebida, as pessoas davam-me gratuitamente nos restaurantes", adiantou.

"Quando tinha 13 anos provei álcool pela primeira vez. Depois nunca mais parei. Nos fins de semana saía com os meus amigos e bebia às escondidas dos meus pais", explicou.

Na Roma, sofreu uma grave lesão no joelho e passou por um momento muito difícil: "Começava a beber depois do treino. Fazia o trabalho de fisioterapia, voltava para casa pelas 14h00/14h30 e só parava de beber às 4 da manhã. Cada vez que chegava embriagado na Roma, os dirigentes viam e isso fazia com que eu caísse em descrédito."

Cicinho fez parte da equipa dos galácticos, convivendo com Figo, Beckham, Zidane e Ronaldo, entre outros, entre 2005 e 2007.

Passou por Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, Real Madrid, Roma, Villarreal, Sport, Sivasspor e Brasiliense.