Coman multado e "barrado" à porta do treino por não ir na viatura oficial

Avançado levou um Mercedes quando o clube obriga a levarem o carro fornecido pela marca patrocinadora, a Audi. Pagará multa de 50 mil euros

O Bayern de Munique não brinca no que diz respeito ao cumprimento dos contratos estabelecidos com os seus patrocinadores e uma das regras impostas aos jogadores é a de se deslocarem para os eventos oficiais do clube na viatura da Audi que a marca fornece devido a essa parceria. Kingsley Coman foi treinar de Mercedes e ficou... à porta do centro de treinos.

O avançado incorre agora numa multa de 50 mil euros, e de acordo com os media alemães o mesmo já sucedeu antes com Sule, que ficou à porta num Ferrari, e a Boateng e Coutinho (ambos com Mercedes).

Há outros clubes com acordos semelhantes com patrocinadores, como o Real Madrid também com a Audi, mas no caso do Bayern o caso vai mais além. É que a marca de automóveis é mesmo um dos acionistas do clube...