Coman e Dembelé podem trocar de ares nos próximos defesos

Dupla francesa não tem a continuidade assegurada em Barcelona e Munique e uma espécie de troca não está colocada de parte.

São dois jogadores franceses e que têm em comum outra coisa para além do talento: a indefinição quanto ao futuro mais próximo. Dembélé e Coman podem abandonar Barcelona e Munique, respetivamente, e a imprensa espanhola não coloca de parte a hipótese de troca.

Tendo em conta o momento dos dois clubes, esta não seria uma troca direta e simples, mas os dois jogadores podem mesmo jogar na equipa do compatriota. Em Munique, não está fácil renovar com Coman, que acaba contrato em 2023; em Barcelona, a novela com Dembelé, que termina contrato já no próximo ano, dura há meses. Há outros interessados no Velho Continente, é certo, e, no caso do jogador dos espanhóis, o lote é vasto, com equipas como Tottenham e Newcastle a acenarem com milhões.

Apesar da concorrência de outros extremos, como Musiala, Gnabry ou Sané, na Alemanha garantem que o Bayern deverá mesmo tentar a contratação do talento do Barcelona, que tarda em explodir, muito por culpa de constantes lesões

Nesse sentido, os catalães estão à espera de uma proposta financeiramente interessante, numa altura em que tentam, ao mesmo tempo, ainda a renovação com Dembelé, encarado por Xavi como fundamental para o seu projeto. Só depois de garantir os milhões que vão faltando em Camp Nou é que os culé tentarão adquirir Coman, o herói do Bayern no último título europeu, em 2020.