Coman e a operação ao coração: "Pensei que me custaria voltar ao ritmo..."

Francês, que teve várias sensações de cansaço inusuais, desconfiava poder apresentar a mesma intensidade em campo, ao serviço do Bayern e de França

Submetido a uma cirurgia ao coração, em setembro passado, que o obrigou a parar durante duas semanas, Kingsley Coman revelou que, por vezes, julgou que teria dificuldades para atuar ao mesmo nível, assegurando estar mais do que recuperado.

"Em alguns momentos pensei que me custaria voltar ao ritmo, mas não, agora está tudo bem, estou curado. Aliás, sinto-me melhor do que antes", afirmou o jogador do Bayern Munique, em declarações ao "Teléfoot".

O internacional francês detalhou que, em função da arritmia sofrida, passou por "pequenas crises" respiratórias e alturas em que teve várias sensações de cansaço inusuais.

"No último período as coisas pioraram, tive pequenas crises. Houve momentos em que me senti mais esgotado do que o habitual", referiu Kingsley Coman.

Entretanto, e plenamente reabilitado após a realização da cirurgia ao coração, Coman tornou a conquistar um lugar no onze do Bayern de Munique e foi novamente convocado por Didier Deschamps para integrar a seleção de França.