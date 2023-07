Com Vitinha, Danilo e Ugarte titulares, PSG perde com o Cerezo Osaka

Vitinha marcou um golo, mas não evitou a derrota por 3-2 com a equipa japonesa.

Num particular de pré-temporada realizado esta sexta-feira, no Japão, o Paris Saint-Germain perdeu por 3-2 com o Cerezo Osaka. Vitinha marcou o segundo golo dos parisienses, tendo sido titular, a par de Danilo Pereira e Ugarte, reforço ex-Sporting.

O ex-Benfica Cher Ndour, também reforço para esta época, entrou na segunda parte, enquanto Renato Sanches (a caminho da Roma) não saiu do banco.

O outro golo do PSG foi apontado por Hugo Ekitike. Jordy Croux, Sota Kitano e Shinji Kagawa marcaram para o Cerezo Osaka.