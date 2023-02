Com Vitinha a titular, Marselha perde com Nice e fica mais longe da liderança

Do ponto de vista individual, a estreia não correu bem para o avançado português, mas também para toda a equipa, que falhou coletivamente, razão pela qual já perdia por 2-0 ao intervalo.

O Marselha, com o avançado português Vitinha a estrear-se a titular, perdeu este domingo em casa com o Nice, por 3-1, na 22.ª jornada da Liga francesa e deixou o PSG mais isolado na liderança.

Não se esperava que o ex-avançado do Braga fosse já titular, dias depois de ser apresentado, naquela que foi a mais cara transferência do clube minhoto, mas a verdade é que o técnico croata Igor Tudor decidiu colocá-lo no onze, deixando no banco o habitual titular, o conceituado e experiente Aléxis Sánchez, internacional chileno.

Do ponto de vista individual, a estreia não correu bem para o avançado português, mas também para toda a equipa, que falhou coletivamente, razão pela qual já perdia por 2-0 ao intervalo, com golos do médio Sofiane Diop e do avançado Gaetan Laborde, aos 38 e 44 minutos, respetivamente.

Tanto assim que Tudor decidiu logo após o intervalo tirar Dimitri Payet, que formava com o turco Cengiz Under um duplo pivot nas costas de Vitinha, também sacrificado na mesma altura para a entrada de Alexis Sánchez.

Não se registaram melhorias evidentes com as alterações introduzidas por Tudor, mas o Marselha conseguiu reduzir aos 60 minutos, pelo médio ucraniano Ruslan Malinovsky, que entrara a render Payet, e reentrar na discussão dos pontos, mas seria o Nice já perto do final a dar o xeque-mate na partida.

O avançado argelino Bilal Brahimi, lançado em jogo aos 66 minutos, a render o autor do primeiro golo, Sofiane Diop, arrumou com a questão ao fazer o 3-1, aos 85 minutos.

Pela equipa do Marselha, além de Vitinha, entrou outro português no "onze", o internacional sub-21 Nuno Tavares.

Horas antes, o Lens não conseguira fazer melhor do que um empate a um golo em Brest, enquanto o Monaco tinha ido a Clermont-Ferrand vencer por 2-0.

A equipa do Principado resolveu a questão logo na fase inicial, com dois golos, aos três e 13 minutos, pelo central chileno Guillermo Garipan e pelo avançado suíço Breel Embolo, respetivamente, o que lhe permitiu gerir a vantagem.

O internacional português Gelson Martins foi lançado em campo ao minuto 90, a render o avançado senegalês Krepin Diatta.

Noutro jogo deste domingo, o Nantes venceu fora o Ajaccio, por 2-0, com o contributo do central brasileiro João Victor, emprestado pelo Benfica, que viu um amarelo aos 56 minutos, enquanto pela equipa da casa o médio português Victor Lebas da Silva, de 18 anos, entrou a render Vincent Marchetti, aos 29, acabando ele próprio por ser substituído aos 84, por Clement Vidal.

Em dois dos restantes jogos registaram-se nulos, no Auxerre-Reims e Lorient-Angers, enquanto o Estrasburgo, mesmo a jogar com menos um jogador desde o minuto 33, por expulsão do médio costa-marfinense Jean-Eudes Aholou, venceu na receção ao Montpellier por 2-0.

Não obstante a derrota deste domingo, a equipa do Marselha manteve o segundo lugar, com 46 pontos, mas tem agora o Lens, terceiro, com os mesmos pontos, e viu o PSG, que no sábado venceu em casa o Toulouse, por 2-1, aumentar o avanço na liderança para oito pontos, com 54, enquanto o Mónaco segue em quarto, com 44, e o Rennes, em quinto, com 40.