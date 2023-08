Com Varela na porta de saída, Boca Juniors já tem reforço a caminho

A imprensa argentina refere que o gigante de Buenos Aires chegou a acordo com o Feyenoord para a contratação do médio ofensivo Ezequiel Bullaude, que deverá realizar exames médicos na quarta-feira.

Com Alan Varela a ser esperado em Portugal nos próximos dias para juntar-se ao FC Porto, o Boca Juniors não perdeu tempo e já assegurou um novo jogador para a zona do meio-campo, ainda que tenha características mais ofensivas do que o iminente reforço dos dragões.

De acordo com a imprensa argentina, o gigante de Buenos Aires chegou a acordo com os neerlandeses do Feyenoord para a contratação de Ezequiel Bullaude, médio ofensivo de 22 anos.

O médio argentino deverá assinar um contrato de 18 meses com o Boca, prevendo-se que realize os habituais exames médicos na quarta-feira.

Contratado em 2022 ao Godoy Cruz, da Argentina, Bullaude apontou um golo e duas assistências em 15 partidas disputadas na sua época de estreia nos Países Baixos.