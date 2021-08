Rúben Dias ajudou à goleada com uma assistência. "Cityzens" bateram os "canaries" por 5-0.

Uma semana depois de entrar em falso na Premier League, ao perder por 1-0 no reduto do Tottenham, o Manchester City recebeu e goleou este sábado o Norwich, por 5-0, em partida da segunda jornada.

No Etihad Stadium, que voltou a receber adeptos, um autogolo de Tim Krul, logo aos sete minutos abriu caminho à vitória folgada da equipa de Pep Guardiola, que contou com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze titular.

Grealish (22') estreou-se a marcar pelos "cityzens" e Laporte (64'), Sterling (71') e Mahrez (84'), assistido por Rúben Dias, fecharam as contas.

O campeão em título Man. City conquistou o primeiro triunfo na presente época em jogos oficiais, enquanto o Norwich, recém-promovido à Liga inglesa, soma duas derrotas nos dois encontros que disputou.

Em Leeds, a equipa da casa empatou 2-2 com o Everton de André Gomes, ausente por lesão, numa partida de parada e resposta onde Calvert-Lewin (30) adiantou os forasteiros de grande penalidade, Klich (41) igualou antes do intervalo, Gray (50) voltou a colocar o Everton na frente, mas o antigo jogador do Sporting, Raphinha (73), estabeleceu a igualdade final.

Empate (0-0) foi também o resultado registado na partida que opôs o Crystal Palace ao Brentford, enquanto o Aston Villa venceu, em casa, o Newcastle, por 2-0, com golos de Ings (45+3) e El-Ghazi (62, grande penalidade).

Ao início da tarde, o Liverpool somou a segunda vitória noutros tantos encontros da Premier League 2021/22, com o português Diogo Jota (18) a inaugurar o marcador e Sadio Mane (69) a fechar o resultado em 2-0.

Veja o resumo do Manchester City-Norwich: