Com três portugueses a titular, Olympiacos vence e lidera com 14 pontos de vantagem

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, foi vencer por 2-1 a casa do Volos, e reforçou para 14 pontos a sua liderança na Liga grega, à 24.ª jornada.

Com este resultado, o conjunto de Atenas soma 61 pontos, mais 14 do que o Aris de Salónica e 15 do que o PAOK, que nesta ronda perdeu por 2-1 em casa do Asteras Tripolis e caiu para terceiro.

Com o guarda-redes José Sá, o central Ruben Semedo e o extremo Bruma a titulares - o médio Tiago Silva não saiu do banco -, os forasteiros adiantaram-se no marcador aos quatro minutos, com golo de Konstantinos Fortounis depois de assistência de Bruma.

O empate da equipa de Renato Santos, suplente, foi protagonizado pelo defesa argentino Fausto Grillo, aos 10, porém o francês Yann M'Vila marcou aos 81 minutos e garantiu o triunfo ao Olympiacos.