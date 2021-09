"Com todo respeito, Navas não está em condições de amarrar as chuteiras de Donnarumma"

Antigo guardião italiano Gianluca Pagliuca defende titularidade de Donnarumma no PSG.

A decisão do treinador Mauricio Pochettino em manter Keylor Navas no onze inicial do PSG em detrimento ao guarda-redes Gianluigi Donnarumma ganhou um novo capítulo esta terça-feira. Um dos maiores guardiões da história do futebol italiano, Gianluca Pagliuca, saiu em defesa do seu compatriota.

"Não percebo. Dá para contratar e ter o melhor guarda-redes do mundo e deixá-lo no banco de suplentes? Keylor Navas é um bom guarda-redes, mas, com todo o respeito, não está em condições de amarrar as chuteiras de Donnarumma", atirou em entrevista ao "ilGiornale.it".

Guarda-redes titular na seleção italiana, Donnarumma assinou contrato até julho de 2026 com o clube francês, após ser um dos principais destaques do Milan nos últimos anos. O técnico Mauricio Pochettino, que já convive com a polémica a envolver Messi, não pára de ser atacado também em Itália pela decisão em manter o jogador de 22 anos, ex-Milan, como suplente.