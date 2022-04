"Com todo o respeito que tenho por Ancelotti, no dia em que Raúl treinar o Real Madrid..."

Declarações de Gustavo Poyet, antigo jogador de clubes como Saragoça, Chelsea e Tottenham, e atual selecionador da Grécia, em entrevista concedida ao jornal "As".

Na altura ao serviço do Saragoça, jogou na estreia de Raúl [González]: "Foi incrível. Faltou-lhe o golo. Felizmente, porque senão teríamos perdido. É uma boa recordação para mim. Com todo o respeito que tenho por [Carlo] Ancelotti [atual treinador do Real Madrid], no dia em que Raúl [González] treinar o Real Madrid - o que fará -, poderei dizer aos meus netos que joguei na partida em que ele se estreou."

Treinou Modric e Bale no Tottenham [como adjunto]: "Modric, com todo o respeito do mundo a todos os jogadores que treinei, foi o melhor. Um entendimento, uma qualidade, um equilíbrio, o posicionamento, como se encontra livre, como procura a bola... O melhor que tive à minha frente."

Gareth Bale: "Gareth Bale foi diferente porque ele era muito jovem. Naquela altura ele só queria jogar na lateral esquerda. Uns anos depois, quando explodiu como médio, alegrou-me que tivesse tirado o "3" das costas e vê-lo noutro nível. Na sua última temporada no Tottenham, esteve à altura do melhor Glen Hoddle. Era lógico que ia para algum lado especial, como o Real Madrid. As pessoas têm de o conhecer para o entender. De fora parece um pouco frio, mas eu mantenho a imagem de Gareth dos treinos, do Gareth com o qual te encontras, falas e é um prazer estar com ele."