Com Sérgio Oliveira a titular, Galatasaray esmaga Basaksehir e aproxima-se do Fenerbahçe

Galatasaray venceu por 7-0 e soma 27 pontos, menos dois que o Fenerbahçe.

Na 14.ª jornada da Superliga turca, o Galatasaray foi a casa do Basaksehir golear por 7-0 e está agora no segundo lugar, com 27 pontos, a dois do líder Fenerbahçe.

O médio português Sérgio Oliveira foi titular e saiu aos 80 minutos. Seferovic ficou no banco de suplentes.

Os golos foram apontados por Akturkoglu (hat-trick), Mauro Icardi, Ndayishimiye (própria baliza), Mertens e Bardakci.

O Basaksehir continua, assim, com os mesmos 24 pontos e está no quarto lugar.