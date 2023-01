Com Schjelderup a caminho do Benfica, Nordsjaelland já escolheu o sucessor

Marcondes está perto de ingressar no clube dinamarquês que pode perder o extremo para as águias.

O Nordsjaelland está no mercado à procura de reforços e é notícia na Dinamarca a possível contratação de Emiliano Marcondes, avançado do Bournemouth que joga também a médio-ofensivo ou a extremo-esquerdo. Ora, esta é precisamente a posição preferencial ocupada por Andreas Schjelderup, pelo que a equipa dinamarquesa pretende acautelar desde já a saída deste último para o Benfica, hipótese que está cada vez mais em aberto.

O Nordsjaelland foi o primeiro clube a proporcionar visibilidade a Marcondes, que ali atuou cinco épocas de profissional, alinhando frequentemente na esquerda, sobretudo nos últimos tempos. Os desempenhos valeram-lhe a ida para a Premier League, mas esta época quase não tem jogado no Bournemouth, pelo que o Nordsjaelland acredita no regresso imediato do jogador por empréstimo, até ao fim da época.

"Emiliano é um jogador que já dissemos várias vezes que se encaixará aqui no FC Nordsjaelland, tanto pela sua história como pela sua personalidade", comentou ontem Jan Laursen, diretor desportivo do emblema dinamarquês.