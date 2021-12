Com Rui Silva a titular, Granada soma ponto na deslocação ao terreno do Cádiz

O golo da igualdade foi marcado aos 88 minutos.

O Granada empatou, esta segunda-feira, em casa do Cádiz (1-1), na 17.ª jornada da Liga espanhola, com o golo da igualdade da formação dos portugueses Luís Maximiliano e Domingos Duarte a surgir só aos 88 minutos.

O Cádiz adiantou-se no marcador aos 32 minutos, por intermédio do defesa paraguaio Santiago Arzamendia, mas o Granada teve mais bola e mostrou sempre capacidade para anular a desvantagem, algo que conseguiu através do experiente avançado espanhol Jorge Molina, de 39 anos.

Com o guarda-redes Luís Maximiliano a titular e Domingos Duarte fora do encontro por lesão num ombro, o Granada evitou maiores danos e segue no 15.º lugar da La Liga com 16 pontos (tem uma partida em atraso), enquanto a formação da casa conta com 13 pontos, em 17 jogos, e é 18.º classificada.