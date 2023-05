Com Ronaldo descartado, Newcastle estará interessado em Neymar

O portal 90min assegura que o clube inglês ponderou a contratação do avançado português, que terá sido descartado devido a "não encaixar" na equipa de Eddie Howe. Por outro lado, Neymar será visto com melhores olhos, no meio dos protestos que tem recebido por parte dos adeptos do PSG.

O portal 90min assegura esta quinta-feira que o Newcastle pretende contratar um reforço de peso para o flanco esquerdo do ataque no próximo verão e, após ter ponderado Cristiano Ronaldo, terá a mira apontada em Neymar, cada vez mais contestado pelos adeptos do PSG.

A referida fonte explica que o nome do avançado português surgiu devido à ligação entre os donos sauditas dos magpies e o Al Nassr, mas os dirigentes do clube terão considerado que CR7 "não encaixa" na equipa orientada por Eddie Howe, vendo com melhores olhos a chegada do extremo brasileiro.

É ainda salientado que os proprietários do Newcastle recusam-se a contratar jogadores que não sejam do total agrado da equipa técnica, com Neymar a ser visto como um nome ideal para ajudar a equipa no cada vez mais provável regresso à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Com cinco jornadas por disputar até ao fim da Premier League, o Newcastle ocupa o terceiro lugar da prova, com 65 pontos e mais um jogo do que o Manchester United (quarto, com 63). Já Neymar não joga pelo PSG desde fevereiro devido a lesão, tendo fechado a sua sexta época em Paris com 18 golos e 16 assistências em 29 jogos.