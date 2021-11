Com Ronaldo a começar no banco, Manchester United empata com o líder Chelsea

Manchester United inaugurou o marcador, mas permitiu reação dos da casa e líderes da competição.

Num jogo marcado pela presença de Cristiano Ronaldo no banco de suplentes por opção de Michael Carrick, treinador-interino da equipa, o Manchester United conseguiu somar um ponto na visita ao líder Chelsea este domingo, no estádio Stamford Bridge. O ponto somado foi suficiente para manter a equipa de Tuchel na liderança da Premier League.

Após segurar um primeiro tempo de domínio pleno dos blues, os red devils voltaram melhores na segunda parte e abriram o marcador no minuto 50, com Sancho, após falha grave de Jorginho. O empate chegou aos 67', por intermédio de mesmo Jorginho, a redimir-se, numa grande penalidade.

Ronaldo entrou no jogo ao minuto 63 e não teve oportunidades de golo. E ainda foi admoestado com um cartão amarelo por protestos.

Com o resultado, o Chelsea alcançou os 30 pontos nesta 13.ª jornada do campeonato inglês e manteve-se na ponta da classificação com um ponto a mais que o Manchester City. O United com 18 é o 8.ª.