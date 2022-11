Com propostas "frequentes", donos do Liverpool consideram vender o clube

A empresa que controla o Liverpool, a Fenway Sports Group, explica que "sob os termos e condições certos" considera que entrem "novos acionistas" no clube.

A Fenway Sports Group (FSG), empresa proprietária do Liverpool, comunicou que está disposta a colocar o clube inglês à venda. Com "manifestações frequentes" de interesse nos reds, os donos equacionam ouvir as propostas, mas, por enquanto, continuam "totalmente comprometidos" com o sucesso do emblema de Anfield.

"Recentemente, houve várias alterações de proprietários em clubes da Premier League e, inevitavelmente, somos questionados regularmente acerca da nossa posse no que diz respeito ao Liverpool. Recebemos frequentemente manifestações de terceiros que desejam tornar-se acionistas do Liverpool. Como já referimos antes, sob os termos e condições certos, consideraríamos novos acionistas caso fosse do melhor interesse do Liverpool enquanto clube. A FSG continua totalmente comprometida com o sucesso do Liverpool, tanto dentro como fora de campo", refere a FSG num comunicado divulgado pela imprensa britânica.

De recordar que Chelsea e Newcastle foram vendidos recentemente.