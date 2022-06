Com pouco espaço em Camp Nou, Martin Braithwaite pode voltar a França

Internacional dinamarquês foi suplente não utilizado em 21 dos últimos 22 jogos em que foi chamado por Xavi. Marselha interessado em contar com o avançado

Martin Braithwaite, avançado dinamarquês de 31 anos, contou muito pouco para Xavi desde que o antigo médio assumiu o lugar de treinador principal do Barcelona. Agora, o nome do jogador é associado ao Marselha.

De acordo com o jornal Sport, o facto de o atleta não ter muito espaço e de auferir um vencimento não proibitivo, especialmente tendo como termo de comparação outros jogadores pouco utilizados no Barcelona, faz com que o Marselha olhe com interesse para a contratação de um avançado que, em Camp Nou, leva 10 golos em 57 partidas.

Jogar no campeonato francês não seria, de todo, uma novidade para Martin Braithwaite, que fez 149 jogos pelo Toulouse e mais 14 pelo Bordéus, antes de se fixar no futebol espanhol e no Leganés.