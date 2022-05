Com póquer de De Bruyne, City goleia e recupera vantagem no topo

Vitória por 1-5 da equipa de Pep Guardiola na casa do Wolverhampton, com o médio belga a fazer quatro golos, três deles com o pé esquerdo. Bernardo Silva e Pedro Neto assistiram

Com um De Bruyne endiabrado, o Manchester City deu mais um passo importante rumo ao título de campeão inglês, ao bater o Wolverhampton, fora de casa, por esclarecedores 1-5.

Aos 24 minutos, já a equipa de Pep Guardiola vencia por 1-3 e já De Bruyne tinha feito hat-trick com o pé teoricamente menos forte. Pelo meio, Dendoncker correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Pedro Neto. Bernardo Silva, entretanto, tinha assistido para o primeiro do belga.

No segundo tempo, De Bruyne chegou ao quarto, desta vez com o pé direito, mas, já com o resultado em 1-5, depois do golo de Sterling, ainda teve tempo para, com o mesmo pé canhoto, atirar ao poste.

Com este resultado, o Manchester City recuperou a vantagem de três pontos na liderança da Premier League face ao Liverpool, segundo classificado. A duas jornadas do final, os citizens estão a quatro pontos do título, mas três até podem chegar, consoante a diferença de golos.

Também em acerto de calendário, na 33.ª ronda, o Chelsea venceu em casa do Leeds por 3-0. O êxito da formação de Tuchel começou a desenhar-se cedo, com tento de Mason Mount, aos 4 minutos, colocando a bola no canto superior direito, com a missão dos blues a ficar mais fácil após a expulsão de Daniel James, após entrada duríssima aos 24.

Aos 55, o médio norte-americano Christian Pulisic ampliou com remate de fora da área e aos 83 foi o avançado belga Romelu Lukaku, paciente na área, a faturar o definitivo 3-0.

O Leeds está em posição de descida, em 18.º, com os mesmos 34 pontos que o Burnley, que tem menos um desafio.

Em atraso da 30.ª ronda, o Watford impôs um nulo (0-0) ao Everton do suplente André Gomes, sempre superior em terreno forasteiro, mas sem desfazer o 0-0 que o deixa em 16.º, com 36 pontos, dois acima da "linha de água", mas com uma partida a menos, sendo que os anfitriões, penúltimos com 23, já desceram.

Com triunfo por 3-0 ao lanterna vermelha e já despromovido Norwich, em partida da 21.ª jornada, o Leicester, de Ricardo Pereira, lesionado, é 10.º com 45 pontos.