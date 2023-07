Com Onana de saída, Inter pode avançar por Lloris

Hugo Lloris, guarda-redes do Tottenham

O camaronês está perto do Manchester United e o francês não entra nos planos de Postecoglou no Tottenham

Com André Onana cada vez mais perto do Manchester United, o Inter já procura substituto e poderá fazer uma proposta a Hugo Lloris, avança o L'Équipe.

Lloris não entra nos planos do novo treinador do Tottenham, Ange Postecoglou, e embora seja o capitão dos spurs, está de saída. Tem propostas da Arábia Saudita, Turquia e Grécia e o Inter vai avançar para a sua contratação.

Com 36 anos, o campeão do mundo e da Europa com a França pode mudar de ares.

O Inter tem ainda outro guarda-redes experiente como alternativa, Yann Sommer (34 anos) do Bayern Munique.