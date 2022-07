Com o futuro por definir, Mata tem mercado na Premier League

Médio espanhol deixou o Manchester United e está livre no mercado. O Leeds está interessado.

O jornal espanhol AS adianta, esta quarta-feira, que o Leeds United está interessado em Juan Mata e já iniciou as negociações para a contratação do jogador. Victor Ora, diretor desportivo do clube inglês, já terá falado com o pai do médio espanhol e ambas as partes estarão com vontade de ver fechado o processo.

De acordo com a mesma publicação, há clubes em Espanha e na Turquia (Galatasaray e Besiktas) que também querem saber as condições para uma eventual contratação.

Mata, de 34 anos, terminou contrato com o Manchester United no fim da última época e está livre. Em Old Trafford auferia seis milhões de euros por temporada.