Com menos um, Fiorentina virou em Bérgamo e garantiu passagem na Taça na compensação

Nas meias-finais, disputadas as duas mãos, a equipa de Florença vai defrontar a Juventus, enquanto a outra meia-final vai opor o AC Milan, de Rafael Leão, ao rival citadino Inter de Milão

Em Bergamo, um golo do sérvio Nikola Milenkovic, entrado aos 81 minutos, já no terceiro minuto de descontos (90+3), permitiu à Fiorentina afastar a Atalanta, por 2-3, e garantir um lugar nas meias-finais da Taça de Itália.

Começou melhor a Fiorentina, que se adiantou logo aos nove minutos, por intermédio do polaco Krzysztof Piatek, na conversão de uma grande penalidade, mas os anfitriões deram a volta ao marcador, com tentos de Davide Zappacosta, aos 30 minutos, e do costa-marfinense Jeremie Boga, aos 56.

A Fiorentina restabeleceu a igualdade aos 71, novamente por Piatek, na recarga a uma grande penalidade falhada por si, tendo chegado à vitória aos 90+3, com um golo de Milenkovic, numa altura em que atuava com menos uma unidade, depois da expulsão, por segundo cartão amarelo, do argentino Lucas Martinez Quarta, aos 79.

