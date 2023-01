Diego Simeone anteviu a receção do Atlético de Madrid ao Barcelona, no domingo (20h00).

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, realizou uma conferência de imprensa de antevisão à receção ao Barcelona, no domingo (20h00), relativa à 16.ª jornada da LaLiga.

O técnico colchonero desviou-se de questões relacionadas com o futuro de João Félix e, quando questionado sobre se defrontar um Barcelona sem Lionel Messi é mais fácil, considerou que sim, comparando o impacto do astro do PSG com o de Diego Maradona, com quem disputou o Mundial'1994.

"Messi será sempre determinante, esteja onde estiver. É normal que quando estava [no Barcelona], tinham mais hipóteses de ganhar. Com Maradona, eu tinha sempre a sensação de que seria difícil perdermos. É mais fácil ganhares quando tens o melhor", afirmou.

Já sobre a importância da partida, que poderá ditar a aproximação do Atlético ao topo da LaLiga, onde se encontra precisamente o Barcelona, Simeone garantiu que não alterou nada na preparação.

"Enfrentamos todos os jogos como se fossem finais. O próximo jogo com o Almería será igual e por aí fora. Não existe um jogo maior do que aquele que vais jogar a seguir. O Barcelona está a jogar muito bem, é a equipa com mais mundialistas e tem um treinador com ideias claras e que mete a equipa a jogar muito bem", elogiou o técnico.

O Atlético de Madrid ocupa a quarta posição da LaLiga, estando a 11 pontos de distância do Barcelona, que partilha a liderança do campeonato com o Real Madrid, ambos com 38 pontos.