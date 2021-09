Com Koeman ameaçado, Barcelona já terá perfil e nomes para substituto

Jornal espanhol Mundo Deportivo destaca que o clube quer alguém que já tenha sido jogador do clube e avança com alguns nomes possíveis.

A sorte de Ronald Koeman deverá ser decidida esta noite. O Barcelona visita o Cádiz, às 21h00, e qualquer outro resultado diferente de uma vitória deverá definir o fim da linha para o treinador no clube. Com mau arranque de época (destaque para a pesada derrota em casa com o Bayern de Munique, por 3-0, na Liga dos Campeões), em Espanha já não são poucos aqueles apontados como possíveis substitutos ao técnico neerlandês.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, fontes familiarizadas com o caso explicaram que o perfil ideal seria de um ex-jogador que conhece bem a casa ou algum outro treinador que passou pelo clube. Desse grupo, o primeiro nome é de Xavi, ídolo do Barcelona, que atualmente é treinador do Al-Sadd.

Outra possibilidade seria contratar o ex-avançado francês Thierry Henry, que já havia sido pensado há algumas temporadas, embora ainda seja inexperiente. Ele é atualmente adjunto da seleção belga. É da mesma seleção, inclusive, que apontam outra possibilidade: o selecionador Roberto Martínez.

Tudo deverá depender do resultado do jogo do Barcelona com o Cádiz. A equipa catalã ocupa o 8.º posto em La Liga, soma oito pontos em quatro jogos, menos oito do que o líder Real Madrid, que já fez seis jogos.