"Com Guardiola tens de falar pelo menos três idiomas e jogar em três posições"

Fernandinho deixa algumas revelações sobre um "treinador brilhante".

Atualmente ao serviço do Athletico Paranaense, do Brasil, Fernandinho trabalhou com Pep Guardiola no Manchester City e deixou algumas revelações curiosas sobre o treinador espanhol, que em 2022/23 alcançou mais um título de campeão inglês pelos citizens.

"Yaya (Toure) costumava dizer: 'Há duas coisas que são necessárias para jogar com Guardiola. Tens de falar pelo menos três idiomas e ser capaz de jogar pelo menos em três posições diferentes. Assim estarás um ou dois passos à frente de todos os outros'", recordou o jogador de 38 anos, que esteve em Manchester entre 2013/14 e 2021/22.

"É um treinador brilhante, que testa os seus jogadores. Vejam o John Stones, um defesa-central que se mudou para o meio-campo esta época. Vejam os laterais invertidos. Vejam como se adaptaram à presença de Haaland" , apontou em entrevista ao The Athletic .

Fernandinho disse ainda que "Pep faz entender que o futebol é mais fácil do que se pensa". "Ele tem o poder de te convencer, de te mostrar, de te mostrar todos os dias nos treinos, nas reuniões e, principalmente, nas partidas, que tudo vai dar certo", rematou.