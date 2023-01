Com golos "portugueses", Botafogo, de Luís Castro, vence no Campeonato Carioca

Fogão bateu o Madureira por 2-0. O ex-Benfica Gabriel e o ex-Boavista Gustavo Sauer apontaram os golos.

O Botafogo venceu, na noite desta sexta-feira, o Madureira, por 2-0, num jogo referente ao Campeonato Carioca. O ex-Benfica Gabriel inaugurou o marcador, aos 56 minutos, e assistiu para o ex-Boavista Gustavo Sauer aumentar a vantagem, aos 88', fixando o resultado final.

Apesar do golo, o médio Gabriel chegou a ser assobiado pelos adeptos durante a partida. "Todos nós temos momentos em que não estamos bem. Nesses momentos, recebemos o carinho da nossa família. Admiro muito os nossos adeptos, são fundamentais no dia a dia do clube. Fico triste, mas entendo quando não gostam. Sei que o Gabriel entende isso e há momentos em que temos de nos recompor. Ele recompôs-se, saiu por cima e isso mostra o caráter dele e da equipa", apontou, na conferência de imprensa, o treinador português Luís Castro.

Com três jogos disputados, o Fogão soma seis pontos e é quinto classificado do campeonato estadual do Rio de Janeiro.