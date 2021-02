Com golo de Rúben Neves, Wolverhampton empata com Newcastle

O Wolverhampton empatou (1-1) com o Newcastle, este sábado, pela 26.ª jornada do campeonato inglês.

Com um golo de Rúben Neves no segundo tempo, o Wolverhampton empatou (1-1) com o Newcastle este sábado, no Saint James Park, em jogo a contar a 26.ª jornada da Premier League. O empate manteve os Wolves no 12º posto, agora com 34 pontos. O Newcastle fica no 17º, com 26.

A equipa de Nuno Espírito Santos começou o jogo com cinco portugueses no onze inicial: Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Pedro Neto. A equipa da casa saiu na frente com golo de Jamaal Lascelles, aos 52 minutos.

O empate veio em uma combinação 100% "made in Portugal". Cruzamento de Pedro Neto para Rúben Neves finalizar de cabeça junto à base do poste esquerdo para empatar o jogo aos 73'. Nos minutos extras, em outra jogada portuguesa, quase a reviravolta: cruzamento de Pedro Neto para cabeceamento de Fábio Silva e defesa espetacular de Dúbravka. A bola ainda tocou na barra e não entrou.

Os Wolves voltam a jogar na Premier Legue no próximo sábado, novamente fora de casa, agora contra o Aston Vila. O Newcastle, por sua vez, irá defrontar o West Bromwich, no domingo, também como visitante, em jogo direto na luta contra a despromoção.