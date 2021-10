Com golo de Felipe Anderson, Lazio impõe primeira derrota ao Inter na Serie A

Redação com Lusa

O campeão Inter Milão sofreu este sábado a primeira derrota na atual edição da Liga italiana de futebol, ao cair por 3-1 no terreno da Lazio, no regresso do técnico Simone Inzaghi a Roma, na oitava jornada da prova.

A deslocação dos campeões à capital italiana até começou bem, quando o croata Perisic abriu a contagem, aos 12 minutos, vantagem que se manteve até ao intervalo, mas a segunda parte acabou por ser de pesadelo.

A Lazio refez primeiro a igualdade, por Immobile, aos 64 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e o brasileiro Felipe Anderson, ex-FC Porto, consumou a reviravolta, aos 81. Já nos descontos, aos 90+1, o sérvio Milinkovic-Savic confirmou o triunfo dos romanos e o primeiro desaire do Inter.

Foi também a primeira derrota na Serie A de Simone Inzaghi desde que assumiu o comando da equipa de Milão, técnico que passou as últimas seis temporadas precisamente na Lazio.

Com este resultado, o Inter segue no terceiro posto, com 17 pontos, e, além de poder ficar mais longe da liderança, pode também ser ultrapassado pela Roma, caso a equipa de José Mourinho vença domingo a Juventus, em Turim.

Por seu lado, a Lazio saltou provisoriamente para o quinto lugar, com 14 pontos.

Ainda hoje, o Milan, de Rafael Leão e rival do FC Porto na Liga dos Campeões, pode subir à condição à liderança da Serie A, caso vença o Hellas Verona, de Miguel Veloso, em San Siro.