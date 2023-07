Com Fabinho e Henderson na porta de saída, Liverpool fixa mira em Verratti

Com ambos os médios a estarem com um pé na Arábia Saudita, os reds terão definido o italiano, que também verá com bons olhos uma saída do PSG, como uma solução ideal para o meio-campo.

Numa altura em que Fabinho e Jordan Henderson são dados, respetivamente, como reforços iminentes do Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, e do Al Ettifaq, ambos da Arábia Saudita, o Liverpool terá definido Marco Verratti como uma solução para a sua sucessão no meio-campo.

A imprensa inglesa avança que o médio italiano, de 30 anos, que compete há 11 temporadas no PSG, é visto em Anfield como o alvo ideal para tentar compensar a saída da dupla de médios, aproveitando o facto de o jogador também ver com bons olhos uma mudança para a Premier League.

Já do lado do PSG, o clube precisa de realizar vendas para continuar a investir no mercado, numa altura em que os rumores acerca do seu interesse em Bernardo Silva, assim como num novo avançado, persistem. Nesse sentido, uma venda de Verratti seria bem-vinda no Parque dos Príncipes, não se prevendo grandes entraves caso o Liverpool decida avançar com uma proposta.

Ainda assim, o médio tem contrato até 2026 com o PSG e, depois de uma época em que apontou uma assistência em 38 jogos, está a ser avaliado pelo novo treinador Luis Enrique.