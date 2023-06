Com Europeu na mira, Alemanha está em crise: "A situação é mortalmente grave"

Após a derrota com a Polónia, orientada por Fernando Santos, Robin Gosens admitiu que a crise de resultados que a seleção anfitriã do Euro'2024 tem registado é muito preocupante.

Após ter sido eliminada na fase de grupos do Mundial'2022, a Alemanha continua numa profunda crise de resultados, tendo vencido apenas um dos quatro jogos particulares que realizou desde o torneio, o último dos quais na sexta-feira, diante da Polónia, treinada por Fernando Santos (0-1).

Depois da derrota frente à Bélgica (2-3) e do empate ante a Ucrânia (3-3), os anfitriões do Euro'2024 continuam com poucas razões para sorrir, tal como salientou o lateral esquerdo Robin Gosens após o desaire com os polacos, admitindo que a situação é muito preocupante.

"A situação é mortalmente grave. Nós mesmos sabemo-lo, que temos de marcar e que precisamos de vitórias. Temos de conseguir que o país nos apoie. No ano que vem, temos um Europeu em casa e tem de ser uma grande festa de futebol. Precisamos que todo o país nos apoie para rendermos o melhor possível. E isso só se consegue com resultados", referiu, na zona de entrevistas rápidas.

"O que falta nestes momentos é sermos recompensados. Não estamos de cabeça caída, sabemos que a única maneira de que o país nos apoie é através dos resultados. É isso que nos falta e é uma grande m****. Sabemos que temos jogadores incrivelmente bons e temos que levar isso para o campo, só assim conseguiremos que a massa adepta volte a apoiar-nos", completou Gosens, numa mensagem de esperança.